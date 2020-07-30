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Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал

30 июля 2020 16:24
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По расчетам, марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС. Трансляция ведется на сайте NASA.

По расчетам, марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, на месте которого, как предполагают ученые, раньше располагалось озеро. Perseverance будет изучать осадочные породы планеты и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Помогать ему в этом будет вертолет Ingenuity.

Минералы, которые соберет марсоход, на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая полетит к Красной планете не раньше 2026 года.

На создание марсохода NASA потратило около $2,5 млрд. В длину шестиколесный ровер составляет примерно 3 метра, в ширину – 2,7 метров, в высоту – 2,2 метра. Кроме того, он оснащен манипулятором длиной 2,1 м. Его масса – 1,025 т.

История марсохода

О планах на создание своего пятого марсохода представители NASA рассказали в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года и работает там до сих пор. Это заметно удешевило и ускорило бы сборку ровера. Главной задачей марсохода должны были стать не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

В марте 2020 года марсоход получил официальное имя – Perserverance ("настойчивость" по-английски). Запустить на Марс его планировали в середине лета 2020 года. Сесть аппарат должен будет в районе кратера Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.

Первоначально специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA планировали отправить марсоход на Красную планету 17 июля. Но дату старта перенесли – сначала на 20 и 22 июля, а потом на 30 июля. Переносы были связаны со сложностями, которые возникли при стыковке капсулы с марсоходом и ракетой. Окончательно их решили только в середине июля.  



Фото:    AP Photo/John Raoux/ТАСС
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