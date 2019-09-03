Рада отменила депутатскую неприкосновенность

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За закон, предложенный лидером Незалежной Владимиром Зеленским, проголосовало 373 народных депутата, необходимо было 300 голосов. Против высказывалась фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", там отмечали, что документ был принят при нарушении регламента.Документ предусматривает отмену нормы, согласно которой нардепы не могут быть задержаны, арестованы или просто привлечены к уголовной ответственности без согласия Рады.