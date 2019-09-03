Рада отменила депутатскую неприкосновенность
3 сентября 2019 20:30
89
За закон, предложенный лидером Незалежной Владимиром Зеленским, проголосовало 373 народных депутата, необходимо было 300 голосов. Против высказывалась фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", там отмечали, что документ был принят при нарушении регламента.
Документ предусматривает отмену нормы, согласно которой нардепы не могут быть задержаны, арестованы или просто привлечены к уголовной ответственности без согласия Рады.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
222
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
478
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
344
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
310
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
546
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1447
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
405
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2196
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
400
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
675
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
489
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
631
Мероприятия