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Путин поздравил Байдена с победой

15 декабря 2020 12:13
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Путин поздравил Байдена с победой

Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Дональд Трамп набрал 232 голоса.

В телеграмме Путин пожелал Джо Байдену «всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Владимир Путин считает, что с учетом этого российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам обеих стран и международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — говорится в телеграмме президента России.

Выборы в США прошли 3 ноября. После оглашения предварительных результатов Дональд Трамп начал оспаривать итоги выборов. Джо Байден заявил о своей победе 7 ноября, после этого его поздравили главы более 50 зарубежных государств. Инаугурация президента США должна состояться 20 января, сообщает Коммерсантъ.

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