Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"
8 января 2020 17:45
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Лидеры вместе приняли участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, которая состоялась в Стамбуле. В торжественной церемонии приняли участие также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Выступая на официальной церемонии открытия газопровода, Путин отметил, что это является важным событием не только для РФ и Турции, но и для всего европейского континента.
"Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для всего европейского континента", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что успешная реализация совместного масштабного проекта "Турецкий поток" наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты.
"Турецкий поток" - один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Он предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
По информации в материалах к визиту Путина в Стамбул, морской участок системы, состоящей из двух параллельных ниток в Чёрном море, построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут обеих этих ниток морского участка газопровода начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населённого пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула. Согласно информационным материалам, длина каждой нитки составляет около 930 километров, для каждой было использовано более 75 тысяч труб диаметром 81,3 сантиметра и весом около 9 тонн каждая; максимальная глубина их укладки - 2,2 тысячи метров.
Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., в марте 2019 года морская и наземная части "Турецкого потока" были соединены, указано в материалах к визиту. Первая сухопутная нитка газопровода соединена с турецкой газотранспортной системой у города Люлебургаз, а вторая сухопутная нитка проходит до границы Турции с Болгарией.
"Газпром" в конце ноября прошлого года сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока". В конце декабря стало известно, что укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича. По информации агентства, первые поставки через Болгарию ожидаются в мае, когда страна должна завершить строительство своего участка.
Фото: соцсети
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