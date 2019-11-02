Процесс импичмента Трампа начнётся в ноябре
2 ноября 2019 09:47
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Публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться в ноябре. Об этом сообщила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Будут допрошены основные свидетели, а также обнародованы некоторые документы.
Накануне Палата представителей приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США. Конгрессмены-демократы считают, что Трамп оказывал давление на власти Украины, чтобы те помогли ему в борьбе против политического соперника: бывшего вице-президента Джо Байдена. Это и стало поводом для запуска процедуры импичмента в конце сентября, передает Радио Маяк.
Между тем в Белом доме уже заявили, что готовы к импичменту. Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм отметила, что Трамп не сделал "ничего плохого" и "ему нечего скрывать", а телефонный разговор с Владимиром Зеленским "был обычным телефонным разговором с иностранным лидером".
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