Протестующие освистали Трампа во время церемонии прощания с судьей Гинзбург

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Президент США Дональд Трамп в четверг принял участие в церемонии прощания с членом Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла 18 сентября в возрасте 87 лет, передает ТАСС. Он покинул церемонию вскоре после того, как со стороны собравшихся перед зданием суда протестующих стали доноситься неодобрительные возгласы в его адрес.

Мероприятие проходит на ступенях здания Верховного суда США, где установлен накрытый американским флагом гроб с телом Гинзбург. В Верховный суд Трамп прибыл вместе со своей супругой Меланией. Оба были в защитных черных масках - Трампа часто критикуют за то, что он не надевают маску на большинстве мероприятий, несмотря на пандемию коронавируса.

У гроба судьи Трамп провел пару минут. Он ушел после того, как небольшая толпа собравшихся призывала "голосовать против" Трампа на предстоящих президентских выборах, а также "уважать ее желание". Речь, судя по всему, идет о последнем желании Гинзбург. Национальное общественное радио сообщало ранее, что за несколько дней до смерти она говорила своей внучке о том, что больше всего желает дожить до президентских выборов, надеясь на то, что Трамп потерпит на них поражение и решение о назначении нового члена суда в случае ее смерти будет принимать уже другой президент - демократ Байден.

Трамп ранее указал, что намерен официально объявить о выдвижении кандидатуры в состав Верхового суда, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса США, 26 сентября. Президент выразил уверенность в том, что процедура рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате, где большинство имеют его однопартийцы, окажется короткой. В связи с этим Трамп напомнил, что "республиканцы, большинство из них, уже очень ясно сигнализировали о намерениях" поддержать кандидатуру, которую он выдвинет.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Таким образом, судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Демократическая партия США требует от Трампа отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии в составе суда и предоставить это право победителю ноябрьских президентских выборов.

Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Фото: radiomayak.ru