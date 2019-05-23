Простые китайцы отказываются от iPhone, чтобы поддержать свой родной Huawei

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Многие китайцы вынужденно переходят на местный бренд, потому что им стыдно пользоваться айфонами. Например, Сэм Ли, который работает в государственной телекоммуникационной компании в Пекине, так и поступил:"В настоящее время довольно неудобно вытаскивать iPhone из кармана, когда все руководители компании используют Huawei."Основатель китайского стартапа по электронной коммерции также поддержал отечественного производителя, назвав Apple лицемерами и добавив: «Наступила эра 5G. У Huawei гораздо больше передовых технологий, чем у Apple».Аналитики уверены, что растущие националистические настроения внутри страны могут сыграть на руку Huawei и сильно ударить по продажам Apple в Китае."Любовь китайских потребителей к Huawei может только возрасти из-за запрета. Если, конечно, ограничения цепочки поставок «железа» не повлияют на продажу смартфонов на местном рынке. По данным IDC, в прошлом году Huawei поставила 206 миллионов смартфонов, 105 миллионов из которых в континентальный Китай, что составляет 26,4% внутреннего рынка. Для сравнения, Apple занимает пятое место в стране с долей 9,1%" — Киранджит Каур, старший менеджер по исследованиям в IDC Asia Pacific.Тем не менее, те же IDC утверждают, что пока Apple все еще привлекательна для некоторых покупателей в Китае: «Будут те, кто настроен националистично и скажет «нет» американским продуктам, но есть много других пользователей, для которых это не так важно».