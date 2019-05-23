Простые китайцы отказываются от iPhone, чтобы поддержать свой родной Huawei
23 мая 2019 16:09
91
Многие китайцы вынужденно переходят на местный бренд, потому что им стыдно пользоваться айфонами. Например, Сэм Ли, который работает в государственной телекоммуникационной компании в Пекине, так и поступил:
"В настоящее время довольно неудобно вытаскивать iPhone из кармана, когда все руководители компании используют Huawei."
Основатель китайского стартапа по электронной коммерции также поддержал отечественного производителя, назвав Apple лицемерами и добавив: «Наступила эра 5G. У Huawei гораздо больше передовых технологий, чем у Apple».
Аналитики уверены, что растущие националистические настроения внутри страны могут сыграть на руку Huawei и сильно ударить по продажам Apple в Китае.
"Любовь китайских потребителей к Huawei может только возрасти из-за запрета. Если, конечно, ограничения цепочки поставок «железа» не повлияют на продажу смартфонов на местном рынке. По данным IDC, в прошлом году Huawei поставила 206 миллионов смартфонов, 105 миллионов из которых в континентальный Китай, что составляет 26,4% внутреннего рынка. Для сравнения, Apple занимает пятое место в стране с долей 9,1%" — Киранджит Каур, старший менеджер по исследованиям в IDC Asia Pacific.
Тем не менее, те же IDC утверждают, что пока Apple все еще привлекательна для некоторых покупателей в Китае: «Будут те, кто настроен националистично и скажет «нет» американским продуктам, но есть много других пользователей, для которых это не так важно».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
480
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
437
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14554
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
571
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
610
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1404
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
400
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
507
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
465
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
889
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
809
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
748
Мероприятия