Произошел сбой в работе Twitter
11 марта 2020 10:59
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В ночь на среду, 11 марта, в работе сервиса Twitter произошел сбой. Об этом сообщил портал сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов интернета.
С неполадками столкнулись пользователи Японии, Израиля, Франции, Великобритании и США. В России трудности с использованием Twitter испытали жители Москвы.
66% пожаловались на трудности к доступу к сайту. 21% и 11% жалоб связан с проблемами в работе приложения для Apple и Android, отмечает «Газета.ру».
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