Программисты в Чехии бесплатно создали сайт, на который министр хотел потратить 16 миллионов евро
29 января 2020 22:20
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Владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондарчек был возмущён стоимостью контракта, а также тем, что тендер на создание сайта и приложений по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям был закрытым.
Он призвал сообщество программистов объединиться и совершенно бесплатно создать платформу, которая удовлетворит заказчиков. Его предложение поддержало более 300 специалистов, и в результате была создана команда из 60 программистов.
Собравшись вместе, они за выходные написали программный код для сайта Ferznamka.cz и подарили его государству.
Как рассказал Томаш Вондарчек, его возмутила такая безответственная трата денег чешских граждан.
В данный момент сайт функционирует в тестовом режиме.
Фото: соцсети
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