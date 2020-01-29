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Новости /  В мире  

Программисты в Чехии бесплатно создали сайт, на который министр хотел потратить 16 миллионов евро

29 января 2020 22:20
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На разработку платформы ушло два дня.
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сайт, на который правительство планировало потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), передает life.ru. Ответственный за разработку ресурса министр был уволен, сообщает Novinky.cz.

Владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондарчек был возмущён стоимостью контракта, а также тем, что тендер на создание сайта и приложений по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям был закрытым.

Он призвал сообщество программистов объединиться и совершенно бесплатно создать платформу, которая удовлетворит заказчиков. Его предложение поддержало более 300 специалистов, и в результате была создана команда из 60 программистов.

Собравшись вместе, они за выходные написали программный код для сайта Ferznamka.cz и подарили его государству.

Как рассказал Томаш Вондарчек, его возмутила такая безответственная трата денег чешских граждан.

В данный момент сайт функционирует в тестовом режиме.



Фото:   соцсети
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