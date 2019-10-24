Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
24 октября 2019 20:30
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"Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны", - заявила принцесса.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР. Независимость от Великобритании получило в 1968 году. Король – Мсвати Третий. Принцесса Сиханизо Дламини – его дочь, она занимает пост министра информационных технологий и связи страны.
Фото из открытых источников
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