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Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

24 октября 2019 20:30
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Она занимает пост министра информационных технологий и связи страны.
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.

"Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны", - заявила принцесса.

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.

На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР. Независимость от Великобритании получило в 1968 году. Король – Мсвати Третий. Принцесса Сиханизо Дламини – его дочь, она занимает пост министра информационных технологий и связи страны. 



Фото из открытых источников
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