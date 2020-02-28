Принц Гарри и Бон Джови записали совместную песню
28 февраля 2020 22:21
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Под ещё одним постом в соцсети поясняется, что песня под названием Unbroken посвящена бывшим и действующим военным, которые стали инвалидами. В мае между ними пройдут очередные соревнования "Игры непобеждённых", своего рода гимном которых станет композиция принца Гарри и Бон Джови.
Джон Бон Джови — американский музыкант и гитарист, а также основатель легендарной рок-группы Bon Jovi. В 2018 году её включили в Зал славы рок-н-ролла.
Фото из открытых источников
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