Принц Гарри и Бон Джови записали совместную песню

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Под ещё одним постом в соцсети поясняется, что песня под названием Unbroken посвящена бывшим и действующим военным, которые стали инвалидами. В мае между ними пройдут очередные соревнования "Игры непобеждённых", своего рода гимном которых станет композиция принца Гарри и Бон Джови.Джон Бон Джови — американский музыкант и гитарист, а также основатель легендарной рок-группы Bon Jovi. В 2018 году её включили в Зал славы рок-н-ролла.Фото из открытых источников