Президент Мали объявил об отставке

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"Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент - прим. ТАСС) и правительство", - сказал он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения.Объявивший о сложении своих полномочий глава государства упомянул в своем обращении проходящие в стране демонстрации с требованиями его отставки, которые нередко перерастали в беспорядки, приводящие к жертвам. "Сегодня некоторым в наших вооруженных силах пришлось вмешаться и потребовать прекращения этого. Был ли у меня в действительности выбор? Я им подчинился, поскольку я не хотел, чтобы была пролита кровь ради того, чтобы я удержался у власти", - пояснил Кейта.Перед выступлением главы государства, который занимал свой пост с 2013 года, диктор сообщил, что он сделал заявление на военной базе в Кати. Во время выступления на лице президента находилась медицинская маска.Мятеж осудили ООН, ЕС, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошедшее "попыткой государственного переворота", а ЭКОВАС приостановило участие Мали в своих руководящих органах "вплоть до восстановления конституционного порядка" и закрыло все сухопутные и воздушные границы, а также прекратило все экономические, торговые и финансовые операции стран-членов с Мали. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат призвали мятежников немедленно освободить президента и министров.С отдельными заявлениями с осуждением мятежа выступили Германия и Франция. Последняя с 2014 года проводит военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. У Франции в регионе расквартирован воинский контингент численностью 5,1 тыс. человек.Вместе с тем спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил ТАСС, что Россия внимательно следит за ситуацией в Мали и рассчитывает, что она не отразится на традиционно дружественных отношениях Москвы и Бамако.19 августа, как сообщил ТАСС источник в ООН, Совет Безопасности проведет в закрытом формате экстренное заседание по ситуации в Мали.В 2012 году политическую обстановку в Мали дестабилизировало восстание туарегских сепаратистов на севере страны, поддержанное исламистскими группировками. В марте того же года в ходе очередного военного переворота президент Амаду Тумани Туре был отстранен от власти, а в апреле практически вся северная часть Мали оказалась под контролем туарегского Национального движения за освобождение Азавада. Однако уже к июлю инициатива перешла к исламистам, провозгласившим создание шариатского государства.Под давлением международного сообщества лидер путчистов капитан Амаду Саного подписал соглашение о передаче власти председателю парламента Дионкунде Траоре, который был приведен к присяге в качестве временного президента и сформировал временное правительство. В январе 2013 года исламисты начали активное продвижение в сторону Бамако. В ответ на призыв Траоре на помощь малийской армии пришли воинские контингенты африканских стран и Франции. В результате их действий северные территории вновь вернулись под контроль правительства Мали.Летом того же года президентом был избран Кейта, а спустя два года власти подписали с лидерами туарегских движений соглашения о мире, предусматривающие реформы политической системы при условии сохранения территориальной целостности и республиканского строя в Мали.Однако исламистские группировки, оказавшиеся за пределами переговорного процесса, сумели консолидироваться и существенно укрепить свое присутствие в сельских областях Центрального Мали. Крупнейшие из них - "Исламское государство в Западной Африке" и "Исламское государство в Большой Сахаре" - являются структурами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В приграничных районах с Буркина-Фасо также действуют группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Ситуация усугубляется межобщинными столкновениями из-за борьбы за землю и пастбища.В 2019 году по стране прокатилась волна манифестаций с требованием укрепления безопасности в охваченных межобщинными столкновениями центральных регионах и отставки правительства. В результате в отставку подал кабмин, а новым премьером стал Бубу Сиссе.С весны 2020 года в Мали увеличился размах и число протестных выступлений. Их участники требовали отставки президента и укрепления безопасности в связи с ростом числа террористических атак со стороны различных исламистских группировок. Протесты возглавил религиозный деятель Махмуд Дико, сформировавший оппозиционное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил". В июле манифестации переросли в беспорядки, в результате которых 14 человек погибли, свыше 150 пострадали.Представители ЭКОВАС выступили посредниками на переговорах правительства и оппозиции и предложили план стабилизации ситуации в Мали на основе создания правительства национального единства с участием всех ведущих политических сил.Фото: Ludovic Marin, Pool via AP / ТАСС