Президент Франции Макрон сдал положительный тест на коронавирус

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У президента Франции Эмманюэля Макрона выявлен коронавирус. Глава государства сдал положительный тест на COVID-19, передает РБК.



В сообщении Елисейского дворца говорится о том, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.



«В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно», — заявили в Елисейском дворце.





В конце ноября Макрон объявил о намерении начать поэтапную отмену ограничений, введенных из-за коронавируса. В случае улучшения ситуации с COVID-19 режим самоизоляции с 15 декабря планировалось отменить, а также открыть кинотеатры, театры и музеи.



Однако ситуация в стране складывается таким образом, что от снятия ограничений властям пришлось отказаться. Кинотеатры, театры и музеи будут закрыты до 7 января, запрещено посещение спортивных матчей.



10 декабря глава французского правительства Жан Кастекс объявил, что с 20:00 до 6:00 в стране будет действовать комендантский час. Исключение не будет сделано в том числе и для новогодней ночи.



Пик второй волны пандемии во Франции пришелся на начало ноября, когда в стране ежедневно фиксировали около 60 тыс. случаев заражения. Последние несколько дней эти цифры колеблются в диапазоне 11–17 тыс. Больше всего новых случаев в Париже, в районе Лиона и в регионах, граничащих с Германией, Бельгией и Италией.





Фото: Martin Bureau / AP / РБК