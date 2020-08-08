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Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по новым выборам

8 августа 2020 15:14
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Лихтман регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в США, основываясь на собственноручно разработанной системе. С 1984 года он ошибся только один раз.
Действующий президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться на ближайших выборах, и его место займет кандидат от демократов Джозеф Байден, передает РБК. Об этом заявил американский профессор истории Аллан Лихтман, передает The New York Times.

Лихтман регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в США, основываясь на собственноручно разработанной системе. С 1984 года он ошибся только один раз, когда в 2000 году победил не демократ Альберт Гор, а Джордж Буш-младший. Однако на результаты того голосования повлияло решение Верховного суда, который постановил пересчитать голоса во Флориде. Среди удачных прогнозов Лихтмана — победа Трампа в 2016 году.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Бывший вице-президент Байден считается главным соперником Трампа. Опрос телеканала Fox News показал, что за него готовы проголосовать 49% избирателей, а за Трампа 41%.



Фото: Larry French / Getty Images / РБК






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