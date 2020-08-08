Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по новым выборам

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Лихтман регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в США, основываясь на собственноручно разработанной системе. С 1984 года он ошибся только один раз, когда в 2000 году победил не демократ Альберт Гор, а Джордж Буш-младший. Однако на результаты того голосования повлияло решение Верховного суда, который постановил пересчитать голоса во Флориде. Среди удачных прогнозов Лихтмана — победа Трампа в 2016 году.Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Бывший вице-президент Байден считается главным соперником Трампа. Опрос телеканала Fox News показал, что за него готовы проголосовать 49% избирателей, а за Трампа 41%.Фото: Larry French / Getty Images / РБК