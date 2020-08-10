Я нашел ошибку
Главные новости:
Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.
Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы
В то же время школы примут меры для профилактики распространения инфекции. Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.
В СО планируется очное обучение: нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс
С сегодняшнего дня в ДОУ СО работают все группы, воспитанники вновь занимаются в соответствии со своей возрастной категорией.
Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос, чтобы в последнюю неделю августа детсады области заработали в обычном режиме
За время работы фитнесс-залов нарушений эпидемиологического режима не выявлено, нет и претензий со стороны Роспотребнадзор.
Оперативный штаб СО: принято решение об увеличении пропускной способности фитнесс-центров до 50%
Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5472 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы.
Открывается выставка художественной ковки мастеров Самарской области «Его величество модерн или прогулки по Самаре»
Это своеобразная коллаборация Самарского областного художественного музея и Муниципального драматического театра «Самарская площадь».
Стартует новый музейно-театральный проект «Один день в музее»
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.78
0.14
EUR 86.83
-0.34
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Тольятти поздравили золотых выпускников
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

10 августа 2020 19:20
126
Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, передает ТАСС. Об этом заявил в понедельник во дворце Серай после заседания кабинета министр здравоохранения Хамад Хасан.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он журналистам, покидая дворец.

Министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар подтвердил это решение кабинета технократов. "Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность, - сказал он. - Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства".

Как объявлено журналистам во дворце Серай, премьер-министр Диаб официально сообщит об отставке правительства в своем выступлении по телевидению в 19:30 (время совпадает с московским).

Кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 11 февраля. Правительство Диаба опиралось на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение (СДС) и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах". Партии прозападного лагеря отказались от участия в кабинете и перешли в оппозицию.



Фото:    EPA-EFE/NABIL MOUNZER / ТАСС

 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
833
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1096
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
692
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
760
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
12748
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
1142
Весь список

Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
478
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2747
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4161
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3589
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4569
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4679
Весь список

В центре внимания
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
0
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
233
Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству
10 августа 2020  12:07 
Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству
 Ключевая задача поездки – сформулировать и обсудить приоритетные направления сотрудничества и возможности использования лучших практик, наработанных в... Образование
278
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
10 августа 2020  11:35 
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
  В больницах остаются 1693, вылечились и выписаны 5472 человека.  Здравоохранение
351
Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах
10 августа 2020  10:23 
Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах
 Качество воды там не соответствует нормам. Социум
274
Весь список
Акценты
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
233
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.
9 августа 2020  18:03 
Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.  Политика региона
497
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.
8 августа 2020  18:30 
Дмитрий Азаров вручил награды победителям и призерам турнира «Оранжевый мяч»
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.  Спорт в регионе
822
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
954
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
910
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1091
Весь список
Новости Тольятти
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
196
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
234
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
775
Весь список