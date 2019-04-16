Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
16 апреля 2019 09:07
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Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Пожар в одной из главных достопримечательностей Парижа, расположенной в центре города, вспыхнул ранее, 15 апреля, в 18:50 по местному времени (19:50 мск). Загорелись строительные леса на чердаке собора. Близлежащие здания были эвакуированы.
К настоящему моменту полностью обрушились крыша собора, шпиль и часы. Как отмечается, парижане наблюдали за происходящим, и многие из них «потеряли дар речи».
В МВД подчеркнули, что пока рано называть причину возгорания. По словам российского эксперта Александра Гофштейна, пожар в соборе возник из-за разгильдяйства, пишут "Известия".
Источник фото: Reuters
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