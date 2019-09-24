Появились страшные кадры землетрясения в Пакистане, где десятки человек погибли
24 сентября 2019 23:13
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Министр информации в управляемой Пакистаном части Кашмира Муштаф Минхас рассказал, что пострадавших обеспечивают предметами первой необходимости и палатками, чтобы люди не возвращались в повреждённые дома.
В регионе объявлено чрезвычайное положение, проводятся поисково-спасательные операции.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 23 км к северу от пакистанского Джелума на глубине десять километров. Толчки ощущались и в столице Исламабаде. В соседней Индии не вводились экстренные меры.
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