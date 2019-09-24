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Новости /  В мире  

Появились страшные кадры землетрясения в Пакистане, где десятки человек погибли

24 сентября 2019 23:13
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Большинство жертв оказались задавленными рухнувшими крышами и стенами. Некоторые люди провалились в расщелины в земле.
Число жертв землетрясения, произошедшего утром 24 сентября в восточной части Пакистана, составило не менее 22 человек, более 700 получили ранение различной степени тяжести, передает life.ru. Среди погибших есть дети, сообщает Gulf News.

Министр информации в управляемой Пакистаном части Кашмира Муштаф Минхас рассказал, что пострадавших обеспечивают предметами первой необходимости и палатками, чтобы люди не возвращались в повреждённые дома.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, проводятся поисково-спасательные операции.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 23 км к северу от пакистанского Джелума на глубине десять километров. Толчки ощущались и в столице Исламабаде. В соседней Индии не вводились экстренные меры. 

Видео здесь.
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