Посадочная капсула лунной миссии Китая "Чанъэ-5" успешно приземлилась

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Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР, передает ТАСС. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени (вечер среды по московскому времени).

Возвращаемая капсула доставила на Землю около 2 кг лунной породы. Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата "Луна-24" в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Фото: Jin Liwang/Xinhua via AP/ТАСС