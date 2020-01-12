Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли "Дакар"
12 января 2020 23:30
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Как уточняется, спортсмен упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Организаторы направили на место происшествия медицинский вертолёт. Медики провели реанимацию на месте, после этого потерявшего сознание 40-летнего Гонсалвеша доставили в больницу, где была констатирована его смерть.
В 2020 году гонщик в 13-й раз принял участие в "Дакаре".
Фото: соцсети
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