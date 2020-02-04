Я нашел ошибку
Главные новости: 
Женщину с новорождённой малышкой ждут муж, пять сыновей и пять дочек.
33-летняя жительница Подмосковья родила одиннадцатого ребёнка
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
В Кирове прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.
Спортсменки школы бокса "Ринг" - призеры чемпионата и первенства ПФО
С предложением добавить упоминание ранее выступил патриарх Кирилл.
В рабочей группе выступили против внесения упоминания Бога в Конституцию
Создатели украинского учебника сделали это намерено, чтобы привлечь внимание учеников.
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
В аэропорту Ухани россияне выстроились на посадку. Видео
Жигулевский известковый завод снова проиграл разбирательство.
Известковый завод потерял шансы вывести свою площадку из «Самарской Луки»
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво.
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
сегодня  Среда, 5 февраля, 01:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 63.43
-0.48
EUR 70.13
-0.66
Новости /  В мире  

Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

4 февраля 2020 23:23
104
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, передает РИА Новости. Об этом сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.

По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США. Она также попросила Помпео помочь с организацией конференции по Крыму в Вашингтоне.

Источники рассказали, что по выражению лица госсекретаря было очевидно, что у него несколько иные приоритеты, чем конференция на тему полуострова.
"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", — передает портал слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.

В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны страны.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
554
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2254
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
846
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1913
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1457
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1068
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1054
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1571
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1584
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1872
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2992
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3564
Весь список

Мероприятия
Богатовский район стал участником проекта «Марафон 75 дорог»
Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернётся на берега Волги
Региональный оператор ЭкоСтройРесурс запустил благотворительный сбор макулатуры
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные