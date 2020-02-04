Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

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По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США. Она также попросила Помпео помочь с организацией конференции по Крыму в Вашингтоне.Источники рассказали, что по выражению лица госсекретаря было очевидно, что у него несколько иные приоритеты, чем конференция на тему полуострова."Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", — передает портал слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны страны.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.