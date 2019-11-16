Пользователи "Фейсбука" столкнулись со сбоями в работе соцсети
16 ноября 2019 10:12
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Пользователи социальной сети "Фейсбук" по всему миру, в том числе в России, столкнулись со сбоями в ее работе. Это следует из данных сервиса "Даундетектор", которые отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 2-ух ночи по Москве.
Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Мексики, Бразилии, Перу, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши и Украины. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Перми.
По данным "Даундетектор", около 58% пользователей "Фейсбук" жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 27% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, 14% сообщают о полном отключении социальной сети. Неполадки также зафиксированы в работе приложения "Фейсбук мессенджер", передает Радио Маяк.
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