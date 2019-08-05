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Новости /  В мире  

Полиция США показала видео момента ликвидации стрелка из Огайо

5 августа 2019 15:06
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Вооружённый винтовкой молодой человек, одетый в бронежилет, был убит на входе в бар.
Полиция города Дейтон, штат Огайо, показала видео момента ликвидации 24-летнего Коннора Беттса, убившего девять человек, в том числе собственную сестру, передает life.ru.

На кадрах видно, как люди в панике разбегаются в разные стороны. Вскоре в кадр попадает вооружённый винтовкой молодой человек. Правоохранителям удаётся ликвидировать его у входа в местный бар.

Как рассказали полицейские, на Беттсе были надеты бронежилет, маска и устройство для защиты слуха.

Стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. При обысках в доме устроившего стрельбу Коннора Беттса нашли записи, подтверждающие интерес к убийствам. 


Фото:   pixabay.com
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