Пол Маккартни взялся за первый мюзикл в своей карьере по мотивам фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь"

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Сообщается, что Маккартни станет автором музыки и соавтором текстов песен вместе со сценаристом музыкального байопика "Рокетмен" и ленты "Билли Эллиот" Ли Холлом. Холл также напишет либретто мюзикла.Продюсером постановки станет британский театральный импресарио Билл Кенрайт. По словам Маккартни, Кенрайт купил права на постановку и три года назад встретился с ним, предложив написать музыку. Работа над мюзиклами раньше никогда не казалась композитору привлекательной, однако после беседы с Холлом и Кенрайтом Маккартни заинтересовался проектом и начал работу над песнями в ходе очередного мирового тура. Предполагается, что премьера мюзикла состоится в конце 2020 года.Фильм Капры "Эта замечательная жизнь" был снят по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок" в 1946 году. Главный герой картины Джордж Бейли устал и разочаровался в жизни и хочет покончить с собой в канун Рождества. Однако его спасает ангел-хранитель, показывающий ему мир, в котором Джордж Бейли никогда не появлялся на свет. За более чем 70 лет с момента ее создания картина была признана классикой кинематографа и ежегодно демонстрируется в США в рождественский сочельник. По словам Пола, это "универсальная история, которую все мы можем примерить на себя".Эта постановка будет третьей по счету сценической версией кинофильма Капры. В 1986 году постановку подготовил режиссер Шелдон Харник на музыку, написанную композитором телешоу "Улица Сезам" Джо Рапосо. Постановку долго откладывали из-за спора о правах на рассказ, а затем Рапосо умер от рака. Мюзикл вышел на сцену в 1991 году, но большого успеха не имел, как и попытка его возродить в 2006 году. Сейчас в США идет еще один мюзикл по этой картине, созданный в 1998 году на музыку Брюса Грира.