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Новости /  В мире  

Подтверждена первая смерть от коронавируса за пределами Китая

2 февраля 2020 22:33
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Погибший прибыл в Юго-Восточную Азию из Ухани.
На Филиппинах скончался пациент из китайского города Ухань, который в конце декабря стал эпицентром распространения нового типа коронавируса, передает Лайф. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Умершим пациентом оказался мужчина 44 лет. Он вернулся на Филиппины из китайского города Ухань, где находится очаг эпидемии.

Число жертв смертельной "китайской" пневмонии увеличилось до 304 человек, а количество заражённых составило 13 846 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса типа 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения. Учёные показали, как выглядит вирус. Также были опубликованы кадры его размножения.

Ранее в Приморье началась эвакуация российских туристов из Китая. Президент России Владимир Путин дал указание привлечь военные самолёты к вывозу граждан из Китая из-за вспышки коронавируса. Минобороны РФ объявило о создании авиагруппы из пяти воздушных судов для доставки россиян на родину.



Фото:   Минздрав РФ/Лайф
 
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