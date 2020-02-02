Подтверждена первая смерть от коронавируса за пределами Китая

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Умершим пациентом оказался мужчина 44 лет. Он вернулся на Филиппины из китайского города Ухань, где находится очаг эпидемии.Число жертв смертельной "китайской" пневмонии увеличилось до 304 человек, а количество заражённых составило 13 846 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса типа 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения. Учёные показали, как выглядит вирус. Также были опубликованы кадры его размножения.Ранее в Приморье началась эвакуация российских туристов из Китая. Президент России Владимир Путин дал указание привлечь военные самолёты к вывозу граждан из Китая из-за вспышки коронавируса. Минобороны РФ объявило о создании авиагруппы из пяти воздушных судов для доставки россиян на родину.Фото: Минздрав РФ/Лайф