Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
31 августа 2019 19:14
122
Длина его стоп достигает около 35 сантиметров. Обуви такого размера в магазинах нет, поэтому подросток вынужден делать ее на заказ, отдавая до 1200 евро за пару. При этом, как отмечает его мать, Ларсу нужна специальная защитная обувь, чтобы он мог учиться на плотника.
Ларс гордится рекордом, несмотря на то, что у него могут возникнуть проблемы с получением водительских прав или при занятии спортом.
"Однажды мне пришлось снять обувь в Цюрихе, потому что служба безопасности (аэропорта, — прим. ред.) не верила, что мои ноги такие большие", — рассказал Ларс. - Они думали, что я что-то провожу в своих ботинках".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
433
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
328
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
285
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
529
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1376
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
670
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2156
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
379
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
651
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
462
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
621
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
1001
Мероприятия