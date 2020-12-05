Пенсионерка оставила соседям шесть миллионов евро

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Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550 миллионов рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте местного муниципалитета, передает РИА Новости.

Наследство состоит из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества.

Бургомистр коммуны Бернд Хайне признался в интервью изданию Hessenschau, что сперва не поверил в размер пожертвованной суммы. Сначала я подумал, что пропала запятая", — сказал он.

Хайне добавил, что деньги пойдут на общественные объекты и инфраструктуру, в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.

Рената Ведель перебралась в Вальдсольмс вместе с мужем Альфредом в 1975-м. После смерти супруга в 2016 году она жила в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.

Фото: Фото: waldsolms.de/РБК