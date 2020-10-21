Папа Римский поддержал гражданские союзы между однополыми парами

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Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью", передает РИА Новости.

Понтифик заявил об этом в документальном фильме "Франциск" американского режиссера Евгения Афинеевского. Премьера картины состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.

"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой", - приводит слова из интервью папы Франциска газета Il Corriere della Sera.

Фото: Sputnik / Сергей Мелконов /РИА Новости