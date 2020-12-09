Папа Римский объявил о внеочередной индульгенции из-за коронавируса

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Ватикан выпустил декрет о внеочередной индульгенции - грехи отпускаются всем покаявшимся в течение года католикам, сообщила служба печати Святого престола.

Папа Римский Франциск установил особый год милосердия, который продлится до 8 декабря 2021 года.

Индульгенция действует не только для раскаявшихся, но и для тех, кто за год успеет выполнить три условия - пройти исповедь, причащение и молитву.

Массовое отпущение грехов решено осуществить ради пожилых, больных, умирающих людей, а также тех, кто не может покинуть дом.

Также Папа Римский накануне выступил с проповедью, в которой призвал соблюдать антиковидные ограничения, чтобы не допустить еще большего роста заболеваемости коронавирусом, сообщает anews.com.

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