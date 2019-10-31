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Новости /  В мире  

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампа

31 октября 2019 22:41
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За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196.
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Ненси Пелоси, передает РИА Новости.

За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.

Большинство в палате принадлежит демократам.

Теперь, согласно процедуре, дело об импичменте должно перейти на рассмотрение в сенат, после чего там также состоится голосование.

Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.

Демократы начали процедуру импичмента, заявив, что Трамп давил на руководство Украины и в собственных политических целях добивался расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.

После этого Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена.

Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.

Показания в конгрессе дали бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд. 
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