Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампа
31 октября 2019 22:41
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Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Ненси Пелоси, передает РИА Новости.
За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.
Большинство в палате принадлежит демократам.
Теперь, согласно процедуре, дело об импичменте должно перейти на рассмотрение в сенат, после чего там также состоится голосование.
Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.
Демократы начали процедуру импичмента, заявив, что Трамп давил на руководство Украины и в собственных политических целях добивался расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.
Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.
После этого Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена.
Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.
Показания в конгрессе дали бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
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