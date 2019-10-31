Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампа

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За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.Большинство в палате принадлежит демократам.Теперь, согласно процедуре, дело об импичменте должно перейти на рассмотрение в сенат, после чего там также состоится голосование.Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.Демократы начали процедуру импичмента, заявив, что Трамп давил на руководство Украины и в собственных политических целях добивался расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.После этого Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена.Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.Показания в конгрессе дали бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.