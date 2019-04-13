Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
13 апреля 2019 22:58
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На кадрах видно, как самолет летит в сторону ветряных мельниц в сопровождении другого летательного аппарата. Бауэр рассказал телеканалу, что посмотреть на первый полет собрались десятки фотографов, блогеров и заинтересованных в авиакосмической отрасли.
У Stratolaunch два фюзеляжа, он весит 226 т, размах его крыльев составляет 117,3 м, для сравнения: у советского транспортника Ан-225 «Мрия» — 88м. Данный самолет предназначен для вывода ракет и спутников на орбиту с высоты более 9 тыс. м.
Строительство Stratolaunch завершили в июне 2017-го. Тогда же гендиректор Stratolaunch Systems Жан Флойд заявил, что в скором времени начнутся наземные и летные испытания.
Как отмечает CNN, запуск спутников с помощью самолета-носителя может быть дешевле, чем при использовании традиционных ракет. Так, Stratolaunch не нужны стартовые площадки, а расход топлива у него меньше, чем у ракеты-носителя. При этом на запуск самолета не столь сильно влияют погодные условия — воздушное судно может облететь шторм.
Одним конкурентов Stratolaunch Systems является компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона. Она планирует использовать для запусков модифицированный Boeing 737-400, первый запуск намечен на середину 2019-го.
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