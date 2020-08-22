Очки Махатмы Ганди проданы на аукционе за 340 тысяч долларов

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Очки были обнаружены в почтовом ящике аукциона. Мужчина, который их принёс, не планировал получить за них большие деньги и даже предложил выкинуть аксессуар, если он не будет выставлен на продажу. Очки достались ему от дяди, которому их якобы вручил сам Ганди.Фото: SkyNews