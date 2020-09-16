Обезьяна украла у малазийца iPhone и сделала на него селфи

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В попытках съесть устройство она открыла камеру и сняла ряд фото и видео.

20-летний студент-программист и житель Малайзии Закридз Родзи рассказал BBC про странную ситуацию.

12 сентября он проснулся дома в городе Бату Пахат, но его айфона не оказалось на привычном месте. Обыскав дом, нашёлся только чехол. Тогда парень решил отследить геолокацию, но тщетно.

На следующий день Родзи отправился вместе с отцом в джунгли, прозванивая устройство. И вот под одной из пальм лежал его гаджет.

Каково было удивление владельца, когда при просмотре галереи он увидел лицо вора — им оказалась обезьяна, которая, по всей видимости, пробралась в дом через окно.

В попытках съесть устройство она открыла камеру и сняла ряд фото и видео, пишет iphones.ru.