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Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол

22 октября 2019 09:31
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Церемония проходила в присутствии 2000 гостей, из которых 400 – главы и представители иностранных государств.
Новый император Японии Нарухито в присутствии 2000 гостей объявил о своем восшествии на престол. Трансляцию церемонии передавали все телеканалы страны, передает РИА Новости.

"Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества", - сказал император Нарухито.

"От имени народа приветствуем императора как символ государства Япония и японского народа во благо мирного и блестящего будущего исполненной гордости Японии, к которой бы тянулись людские сердца. Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления", - в приветственном слове сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

После окончания речи он троекратно прокричал "бандзай", что означает "10 тысяч лет" - японский аналог "многия лета", это было подхвачено гостями церемонии.
Церемония провозглашения императора является одной из центральных в цикле, связанном с восшествием его на престол. Церемония проходила в присутствии 2000 гостей, из которых 400 – главы и представители иностранных государств.

Новый император Нарухито стал монархом 1 мая после того, как накануне его отец – ныне Почетный император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом. Тогда ему были символически переданы императорские регалии меч Кусанаги-но-цуруги, яшма магатама, а также Императорская печать и печать Государства Япония. Императорские регалии находились у трона во время церемонии провозглашения.



Фото:  соцсети

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