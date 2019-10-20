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Новости /  В мире  

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

20 октября 2019 18:05
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Кроме того, им разрешат пользоваться духам и одеколоном.
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Новые правила вступят в силу 1 ноября.

С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы.

Кроме того, им разрешат пользоваться духам и одеколоном.

Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг, а также необычные прически.

Контр-адмирал флота Дэвид Проктор отметил, что такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет. 
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