Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
20 октября 2019 18:05
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С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы.
Кроме того, им разрешат пользоваться духам и одеколоном.
Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг, а также необычные прически.
Контр-адмирал флота Дэвид Проктор отметил, что такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет.
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