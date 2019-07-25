Норвежцы пожаловались на вторжение «русских лососей»
25 июля 2019 23:48
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«Убивайте их», — призвала профессор Университета Тромсё Эва Турстад.
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По ее словам, «русский лосось» может вытеснить местные виды рыб и стать проблемой. Турстад рассказала, что жизненный цикл горбуши длится два года, и все особи погибают после нереста. Это, в свою очередь, может привести к избытку гниющей рыбы в реках.
Больше всего нашествием горбуши обеспокоены жители региона Финнмарк. Они считают распространение вида российским «вторжением» и пытаются ему противостоять.
«Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 «русских лососей», — пожаловался журналистам житель города Киркенес Эйстейн Хансен.
По данным Ассоциации охотников и рыболовов коммуны Сёр-Варангер, местные власти уже установили ловушку для «русского лосося».
«Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением», — сказал глава организации Рольф Колльстрём.
Как отмечает «Газета.ру», в середине прошлого века власти СССР приняли решение развести горбушу в реках Кольского полуострова в надежде на то, что она будет ресурсом. Однако со временем рыбы стало слишком много.
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