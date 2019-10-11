Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

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"За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", — заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.Она добавила, что кому-то этот шаг может показаться преждевременным (обстановка в регионе остается напряженной), однако в Осло убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других наград и по замыслу основателя церемония вручения проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря.В этом году на награду также претендовали шведская активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире и другие.Денежное вознаграждение в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).Фото: из открытых источников