Нищий нашел на свалке сумку с огромной суммой денег

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Нищий нашел на свалке камерунского города Яунде на свалке найдены 100 млн африканских франков, что в пересчете на российскую валюту составляет 13,6 млн рублей, сообщает африканское издание Maliactu.

Отмечается, что купюры, собранные в пачки по 10 тысяч, успели заплесневеть.

Стать мультимиллионером в одиночку счастливцу не удалось - его добычу заприметили еще три человека, с которыми пришлось поделиться.

История всплыла после того, как одна из участниц "сделки" начала тратить свои миллионы и попала в поле зрения полиции, пишет anews.com.