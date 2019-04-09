Нигерийский миллиардер необычным способом доказал себе, что богат
9 апреля 2019 23:55
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"Когда начинаешь заниматься бизнесом, цель — заработать свой первый миллион. Но примерно через год, когда мое состояние превысило 12-13 миллиардов долларов, я подумал, что это всего лишь числа, записанные на бумаге", - отметил Алико Данготе.
Тогда предприниматель пошел в банк, чтобы снять со счета часть средств.
"Я положил деньги в багажник, приехал домой, открыл его и посмотрел на десять миллионов долларов, сказав себе: "Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги", — пояснил Данготе.
При этом он добавил, что на следующий день вернул наличные в банк.
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