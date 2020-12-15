Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции до 19 января

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Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель – до 19 января, об этом заявил сделал премьер-министр Марк Рютте.

В стране будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. В этот период также будут закрыты музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты. Школы и университеты с 16 декабря перейдут на дистанционное обучение.

Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей. Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.

В Нидерландах выявлено почти 622 тыс случаев ковида, скончались более 10 тыс человек, передает Радио Маяк.