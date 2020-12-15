Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции до 19 января

Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель – до 19 января, об этом заявил сделал премьер-министр Марк Рютте.
В стране будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. В этот период также будут закрыты музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты. Школы и университеты с 16 декабря перейдут на дистанционное обучение.
Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей. Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.
В Нидерландах выявлено почти 622 тыс случаев ковида, скончались более 10 тыс человек, передает Радио Маяк.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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