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Новости /  В мире  

"Нетрадиционная" пара пингвинов "усыновила" яйцо в берлинском зоопарке

14 августа 2019 16:43
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Это уже не первая их попытка стать счастливыми родителями, вот только раньше они пытались
Пара королевских пингвинов-геев из берлинского зоопарка взяла под опеку яйцо, к которому потеряла интерес самка из их общины, и старательно его высиживает, передает life.ru со ссылкой на Berliner Zeitung. Самцам Шкиперу и Пингу по десять лет, поэтому они уже достаточно зрелые для отцовства.

Ранее они уже пытались "высиживать" камень и мёртвую рыбу в надежде стать счастливыми родителями. И вот только теперь у них появились призрачные шансы на успех.

На отцовской вахте Шкипер и Пинг сменяют друг друга по очереди, отгоняя других сородичей. По словам зоологов, они "образцово ухаживают" за зародышем, вот только пока неясно, было ли это яйцо оплодотворено. Но если всё так, то птенец "приёмных" однополых пингвинов может появиться на свет уже в сентябре.

К слову, гомосексуальность пингвинов — явление нередкое. В том же берлинском зоопарке ранее образовалась такая же парочка — Стен и Олли, однако несколько лет назад они "переехали" в Гамбург.

Видео здесь


Фото:   pixabay
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