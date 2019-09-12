Нетаньяху предупредил Россию об опасности со стороны Ирана
12 сентября 2019 21:11
104
— Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток, — сказал Нетаньяху.
Как считает израильский премьер, рано или поздно иранские власти направят оружие, идеологию и ресурсы не только против Запада, но и против России.
Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
403
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
252
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
764
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
308
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
560
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
394
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
644
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
880
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1059
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
520
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2282
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
455
Мероприятия