Несколько стран Европы решили закрыть транспортное сообщение с Британией

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Несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новую мутацию коронавируса, передает РИА Новости.

Власти Нидерландов прекращают принимать авиарейсы из Соединенного Королевства до 1 января. Запрет вступил в силу сегодня утром. В голландском правительстве назвали это временной мерой — пока не изучат новый тип вируса.

Бельгия также закрыла границу с Британией, ограничение вводится минимум на сутки, сообщает местный телеканал RTBF.

Примеру стран Бенилюкса последовала и Италия. Об этом решении рассказал глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Австрийское издание Österreich, ссылаясь на источник в Минздраве страны, сообщило о планах ввести запрет на посадку рейсов из Британии.

Аналогичная мера может коснуться и ЮАР, где на днях также обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2. Примеру Вены хочет последовать и Германия, пишет Bild со ссылкой на источники в Минздраве республики.

Франция также рассматривает возможность прервать авиа- и железнодорожное сообщение с королевством. Окончательное решение примут до конца дня, сообщил телеканал BFMTV.

Похожие меры обдумывает и правительство Швеции, сообщает SVT.

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и на юго-востоке Англии четвертого уровня ограничений, которые должны предотвратить распространение нового типа коронавируса. Об ужесточении мер также сообщили Шотландия и Уэльс.

Новый штамм может быть на 70% заразнее обычного и, по утверждению британского Минздрава, распространяется намного быстрее. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Британии превысило два миллиона, а число жертв составило около 68 тысяч.

В мире в общей сложности вирусом заражено более 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Сергеев