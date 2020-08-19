Немецкие ученые раскрыли ранее неизвестный механизм заражения коронавирусом

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Так, специалисты досконально изучили структуру поверхности патогена с использованием криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования.Благодаря этому удалось проанализировать S-белок вируса или так называемый шип, которым он «цепляется» за здоровые клетки.Выяснилось, что глобулярная часть «шипа», содержащая связующий рецептор соединена с механизмами, необходимыми для слияния с клеткой, гибкой ножкой.Эта ножка из трех частей придает стеблю гибкость и позволяет рецептору перемещаться в поисках материала, за который можно уцепиться на здоровой клетке.При этом ножка покрыта гликанами, которые не позволяют ее атаковать нейтрализующими антителами.Ученые полагают, что открытие позволит подобрать препараты против гликанов и эффективно бороться с коронавирусом еще на стадии заражения.Накануне стало известно, что у людей с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще и тяжелее протекает COVID-19. Оказалось, что психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций.Фото: ru.freepik.com