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Немецкие ученые раскрыли ранее неизвестный механизм заражения коронавирусом

19 августа 2020 18:29
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Ученые полагают, что открытие позволит подобрать препараты против гликанов и эффективно бороться с коронавирусом еще на стадии заражения.
Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетку, передают "Известия". Результаты исследования появились 18 августа в журнале Science.

Так, специалисты досконально изучили структуру поверхности патогена с использованием криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования.

Благодаря этому удалось проанализировать S-белок вируса или так называемый шип, которым он «цепляется» за здоровые клетки.

Выяснилось, что глобулярная часть «шипа», содержащая связующий рецептор соединена с механизмами, необходимыми для слияния с клеткой, гибкой ножкой.

Эта ножка из трех частей придает стеблю гибкость и позволяет рецептору перемещаться в поисках материала, за который можно уцепиться на здоровой клетке.

При этом ножка покрыта гликанами, которые не позволяют ее атаковать нейтрализующими антителами.

Ученые полагают, что открытие позволит подобрать препараты против гликанов и эффективно бороться с коронавирусом еще на стадии заражения.

Накануне стало известно, что у людей с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще и тяжелее протекает COVID-19. Оказалось, что психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций. 



Фото:    ru.freepik.com
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