Немецкие СМИ заявили, что Россия нажилась на санкционной политике США
11 февраля 2020 17:09
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По данным американского Агентства энергетической информации, в октябре 2019 года РФ заняла второе место по количеству поставок этого топлива в США, уступив только Канаде.
Ранее Министерство энергетики США опубликовало отчёт, из которого следует, что за октябрь прошлого года Россия поставила в Штаты 20,92 млн баррелей нефти.
Фото из открытых источников
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