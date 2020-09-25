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Неизвестные напали с ножом на прохожих рядом с бывшим зданием Charlie Hebdo в Париже

25 сентября 2020 18:03
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По данным телеканала BFM, пострадали четыре человека.

Вооруженный ножом мужчина ранил в пятницу четырех человек в непосредственной близости от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, передает ТАСС. Об этом сообщил телеканал BFM. По его сведениям, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Согласно данным, предоставленным телеканалу полицией, нападавших было двое. Им удалось скрыться. В настоящее время квартал блокирован полицией.

Нападение произошло на одной из улиц, соседних со зданием, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, ставшая объектом нападения террористов в январе 2015 года. С тех пор редакция была переведена в другой район Парижа. Ее адрес держится в секрете, а журналистов охраняет более 80 сотрудников полиции.

Оба возможных злоумышленника задержаны. Один был обнаружен со следами крови на одежде на ступенях здания Оперы на площади Бастилии, второй - на станции метро, уточняет ТАСС.

 

Фото:    Арина Лебедева/ТАСС

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