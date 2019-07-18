Названо самое фотографируемое место в мире
18 июля 2019 09:15
92
Исследование было опубликовано сервисом «Облако Mail.ru», пишут "Известия".
На втором и третьем местах оказались Колизей и Фонтан Треви в Риме. Пятерку лидеров закрывают Храм святого Семейства в испанской Барселоне и собор Парижской Богоматери в Париже.
Также в первой десятке Йенский мост в Париже, Пьяцца-дель-Дуомо в итальянской Флоренции, Миланский собор, Бурдж-Халифа в Дубае и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, пишет «РИА Новости».
Что касается фотографий в России, то чаще всего снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, В Санкт-Петербурге — Дворцовую площадь и сады Петергофа, а в Казани — Мечеть Кул-Шариф.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
223
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
363
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
414
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
305
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
651
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3793
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
712
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
601
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
811
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
827
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
553
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
864
Мероприятия