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Это нужно для того, чтобы обеспечить ему наилучшую защиту со стороны полиции.
Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»
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Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»

23 августа 2020 15:14
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Это нужно для того, чтобы обеспечить ему наилучшую защиту со стороны полиции.
Российского политика Алексея Навального, который впал в кому 20 августа, доставили в Берлин как гостя канцлера — именно в таком статусе он числится в документах, передает РБК. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное Министерство внутренних дел Германии.

По данным канала, такой статус Навального — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1, где он впал к кому.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, до рейса Навальный пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. При этом врачи в Омске исключают версию отравления и заявляют, что в организме больного не обнаружено ядов или следов их пребывания.

После инцидента канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия готова принять Навального для лечения. Сначала омские врачи не давали согласия на перевозку политика, ссылаясь на его тяжелое состояние, однако затем все же разрешили транспортировку под ответственность его супруги.

Рейс из Омска для вывоза оппозиционера организовал фонд Cinema for Peace. По словам соратника Навального Леонида Волкова, перевозку оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Навального доставили в госпиталь «Шарите» (Charite) в Берлине.




Фото: Maja Hitij / Getty Images / РБК:

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