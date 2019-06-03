"Натюрморт с сиренью" Петрова-Водкина продали в Лондоне за рекордные $12 млн
3 июня 2019 23:49
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Картина была написана на пике карьеры художника в 1928 году. В 1932-м натюрморт участвовал в XVIII Венецианской биеннале, а также в 27-й международной выставке живописи, организованной Институтом Карнеги в США. С тех пор картина не демонстрировалась публично и находилась в частной коллекции.
Помимо натюрморта Петрова-Водкина, на русских торгах Christie's продал подборку из 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина. За нее аукционный дом получил более £1 млн (около $1,3 млн), отмечает ТАСС.
Фото: соцсети
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