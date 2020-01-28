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Новости /  В мире  

Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века»

28 января 2020 23:59
104
Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается».
Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Иерусалим не продается», заявил он. План США по урегулированию Аббас назвал заговором, который не пройдет и который палестинский народ «отправит в корзину истории».


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