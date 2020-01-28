Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века»
28 января 2020 23:59
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«Иерусалим не продается», заявил он. План США по урегулированию Аббас назвал заговором, который не пройдет и который палестинский народ «отправит в корзину истории».
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