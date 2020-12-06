На востоке Бали начался голод из-за отсутствия туристов

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Массовый голод жителей восточных территорий индонезийского острова Бали усилился из-за пандемии коронавирусной инфекции, передают "Известия". Об этом сообщил в пятницу, 4 декабря, международный телеканал «Аль-Джазира» (Al Jazeera).

Как сообщает телеканал со ссылкой на данные Центрального статистического агентства (The Central Statistical Agency), приблизительно 60% ВВП острова приходилось на туризм, однако из-за пандемии COVID-19 экономика Бали очень сильно пострадала.

К тому же проблема нехватки питания уже существовала в регионе. Теперь голодают тысячи людей. Уровень безработицы вырос на 5,6% в августе, при этом рабочие места потеряли 105 тыс. человек.

«Хроническое и острое недоедание… всегда было проблемой. До пандемии мы лечили 2,4 тыс. человек. Но ситуация стала намного хуже, это было видно сразу по всему Бали», — привели слова сотрудника благотворительной организации Yayasan Solemen Indonesia Роберта Эпстона на телеканале.

Отмечается, что сложнее всего ситуация обстоит в округе Карагасем, который считается самым бедным. Район не был туристической частью острова, но сильно пострадал от засухи, поэтому население лишилось возможности выращивать сельскохозяйственные культуры.

На специальной сессии Генассамблеи ОНН, посвященной борьбе с COVID-19, которая прошла 4 декабря, директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что мир может столкнуться с тяжелейшим гуманитарным кризисом в 2021 году. По его словам, из-за пандемии количество людей, которые находятся на грани голодной смерти, увеличится с 135 млн до 270 млн человек.

Фото: TASS/EPA/Made Nagi/"Известия"